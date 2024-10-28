روسيا: دول البريكس انضمت إليه لتعزيز سيادتها والابتعاد عن هيمنة الغرب

أ ش أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الإثنين، أن الدول الأعضاء في مجموعة البريكس اختارت الإنضمام إلى هذا التكتل من أجل تعزيز سيادتها والابتعاد عن الدولار.



وقال بوجدانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية ، "إن البريكس ليست منظمة تابعة للغرب لكنها في الوقت نفسه ليست معادية له ، إننا نسلك هذا الطريق في سبيل تعزيز سيادة بلادنا والتحرك بعيدًا عن الدولار الذي فُرض علينا ويتم استخدامه من جانب الغرب وخاصة الولايات المتحدة كأداة للضغط علينا سياسيًا واقتصاديًا".



وأضاف "إن مجموعة البريكس لديها إمكانات هائلة جدًا ، وليس من قبيل الصدفة أن يرغب المزيد من الدول في الانضمام إلى هذا النوع من العمل المشترك".



واستضافت روسيا قمة البريكس الأخيرة في الفترة من 22 الى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، حيث تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.



يُشار إلى أن موسكو واحدة من نقاط قوة هذه المجموعة نظرًا إلى متانة اقتصادها والاحتياطيات الضخمة لديها من النفط والغاز.