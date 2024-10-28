جنوب إفريقيا: سنقدم مذكرة اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية لمحكمة العدل الدولية

وكالات

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن مذكرة اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية ستقدم إلى محكمة العدل الدولية.

وأوضحت أن المذكرة تحتوي مزيدا من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث بغزة إبادة جماعية بالفعل.

وكان قد طالب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بضرورة تنفيذ وقف فورى وعاجل لإطلاق النار فى قطاع غزة، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى.

وأوضح رامافوزا أن العالم في حاجة ماسة للتركيز على تحقيق السلم والأمن، في ظل استمرار الصراعات المحتدمة بالشرق الأوسط، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه إلى أن "بريكس" هو تشكيل شمولي له القدرة على تغيير مسار الجنوب العالمي، وأنه يلعب دورًا رئيسيًا في معالجة التحديات التي تواجه دول الجنوب من خلال بناء أسواق اقتصادية جديدة.