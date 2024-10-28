تداول 34 سفينة بميناء دمياط ويستقبل 82215 طن بضائع عامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادرت 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22054 طن تشمل : 4865 طن يوريا و 1160 طن ملح معبأ و 3538 طن بودرة جبس و 11206 طن اسمنت معبأ و 1285 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 82215 طن تشمل : 8601 طن حديد و 4166 طن زيت طعام و 7800 طن فول، و 3273 طن عدس و 12000 طن خردة و 8000 طن سكر و 950 طن فول صويا و 2985 طن ابلاكاش و 23400 طن ذرة و 9548 طن قمح و 732 طن خشب زان و 2208 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 760 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2099 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141049 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126062 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3843 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، وعدد 3 قطار بعد تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6026 حركة

