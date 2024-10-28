بلاش تقشريهم.. دراسة توضح فوائد غير متوقعة لقشور الجزر والخيار

كتبت إيناس البنا

من كان يتصور أن قشور الخضار والفواكه التي نتخلص منها بسهولة قد تكون مفيدة لصحتنا؟.. حيث تشير دراسة نشرت في مجلة Molecules إلى أن قشور الخضار والفواكه قد تكون مصدرًا قيمًا للعناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا، وهذه القشور غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، والتي يمكن أن تساهم في الصحة العامة والرفاهية.

إذا كنت تتساءل عن قشور الفواكه والخضروات الأكثر مغذية للأكل أو الاستخدام

قشر التفاح

ينطبق المثل القائل "تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب" ليس فقط على الفاكهة نفسها ولكن أيضًا على قشرتها. قشور التفاح غنية بالألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم والحفاظ على وزن صحي، كما تحتوي على الكيرسيتين، وهو مضاد للأكسدة قوي قد يساعد في تقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية تحتوي التفاحة النيئة مع قشرتها على حوالي 332% أكثر من فيتامين ك، و142% أكثر من فيتامين أ، و115% أكثر من فيتامين سي، و20% أكثر من الكالسيوم، وما يصل إلى 19% أكثر من البوتاسيوم من التفاحة المقشرة.

قشر الجزر

في الواقع، تحتوي قشور الجزر، التي نتخلص منها عادةً، على بعض العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف والفيتامينات A وC وK ومضادات الأكسدة، ومن المعروف أنها تساعد في تحسين الرؤية بسبب محتواها العالي من البيتا كاروتين وقد تدعم صحة الجلد ووظيفة المناعة.

قشر البطاطس

على عكس الممارسة الشائعة، يمكن تناول البطاطس بقشرها، تحتوي قشور البطاطس على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب.

تشير الأبحاث إلى أن قشور

البطاطس

تحتوي على حوالي 40-50٪ من الألياف الغذائية. كما تحتوي على مركبات الفلافونويد، مثل الروتين، والتي تظهر أنشطة مضادة للميكروبات ومضادة للفطريات ومضادة للحساسية.

قشر الخيار

هناك أنواع مختلفة من الخيار، ولكن يمكن تناول معظمها بقشورها. قشور الخيار مصدر جيد للألياف وتحتوي على فيتامينات أ، ج، ك، كما أن لها خصائص مرطبة ويمكن أن تساعد في دعم صحة الجلد، بالإضافة إلى ذلك، فإن القشر غني بـمضادات الأكسدةوالتي قد تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي.

قشر البرتقال

قشور البرتقال مليئة بفيتامين سي والألياف والفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة الجلد. قد تحتوي الزيوت الأساسية الموجودة في القشر على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، مما قد يفيد صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى أيضًا، لذا قبل التخلص من القشور، أعد النظر في استخدامها للاستفادة منها.