اليوم السابع
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الكنيست يقر تشريعا يحظر وكالة الأونروا من العمل داخل إسرائيل

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 11:16 م
الكنيست يقر تشريعا يحظر وكالة الأونروا من العمل داخل إسرائيل الكنيست
كتب عبد الوهاب الجندى

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أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، بالأغلبية تشريعين يحظران وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإنه تم تمرير التشريعين بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10، بدعم من أحزاب المعارضة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال الاثنين، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر عمل وكالة "الأونروا" في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.







الكنيست

الأونروا

إسرائيل

الاحتلال

الحرب على غزة

حرب لبنان




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