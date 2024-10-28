السجن 25 سنة لصاحب محل قطع سيدة ووضعها فى الثلاجة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي لطفي المغازي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود محمد الربيعي، والمستشار امير عدلي امير، وسكرتير المحكمة محمد عثمان ،اولا بمعاقبة المتهم " م.ج.ح" بالسجن المشدد 25 سنة عما أسند إليه في واقعة القتل وتعاطي المخدرات ،وتغريمه مبلغ مالي قدرة خمسون ألف جنيه ،وبمعاقبة كل من " س.ك.ا" بالسجن المشدد 7سنوات و" س.ح.م" و" م.ح.ح" و " ا.ع.ك" و" بالحبس لمدة سنة واحده عما أسند إليهم ،والزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح والمواد المخدرة ، في واقعة قتل سيدة .

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31730 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهم الأول بقتل المجني عليها ،واشتراك المتهمين في الواقعة .



تبين من التحقيقات ، بأن المتهم الأول " م.ج.ح" صاحب محل ،كان مقيم بمسكن العائلة منذ عامين متزوج ويعول ، وأنه منذ 10 سنوات كان يتاجر في المواد المخدرة ثم اقلع عن ذلك ، اللي أنه بدء في تعاطي المخدرات منها الشابو ،ونشبت خلافات مع زوجته وتركت المنزل ،واستاجر شقة وفي الوقت تعرف علي المجني عليها " ا.ع.ص" ربة منزل ونشبت بينهما علاقة غير شرعية ،الا أنه بدأ يساوره الشك في سلوكها وغالبة الظن ،بانها تحاول الايقاع به وتسليمه للشرطة لاتجاره في المخدرات ،مما دفعة لاحتجازها بمحل إقامته ومنعها من المغادرة وواكراها علي التوقيع على إيصالات أمانة ،وتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض مطوة استقرت برأسها وقدميها ،وتعدي عليها بقطعة ماشة حديد ،مما ادي الي نزيف وضربة أخري بقدمها ،وعقب حضور المتهم الثالث " م.ح.ح" سائق ،الذي أيقن وفاتها ،وقاما بنقلها الي الحمام لتغسيلها ثم صلي علي جثمانها ،وتواصل المتهم مع المتهم الرابع "ا.ع.ك" طالبا منه حقيبة وغادر بعد ذلك ، وقام بوضعها في الثلاجة واحكم الثلاجة بأن ربطها بالحبال ، وترك المنزل وغادر ،وعقب اكتشاف الواقعة ،تم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة من الحشيش والشابو ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها.



