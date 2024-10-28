اليوم السابع
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"الزراعة" تنفى تنفيذ أى عمليات قطع للأشجار النادرة بحديقة الأورمان

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 07:24 م
"الزراعة" تنفى تنفيذ أى عمليات قطع للأشجار النادرة بحديقة الأورمان حديقة الأورمان
كتبت أسماء نصار

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نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قطع الأشجار النادرة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، لافتة إلى أن كل ما ينشر بهذا الشأن لا أساس من الصحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن جهات تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، التي تولت مشروع التطوير منذ يوليو 2023، تلتزم بالحفاظ على التراث النباتي الفريد، وفقا المتفق عليه بحماية هذه الأشجار العريقة والأماكن الأثرية بالحديقة، لضمان استمرار هذا التراث البيئي للأجيال القادمة، لافتا إلى أن ما يجرى حاليا هو عمليات التقليم والعناية بالأشجار، كي تبدو في أبهى صورها.

وناشدت الوزارة المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بضرورة تحري الدقة فيما ينشر، واستيفاء المعلومات من مصادرها الأصلية منعا لحدوث بلبلة.

 







وزارة الزراعة

حديقة الحيوان

حديقة الاورمان

اشجار حديقة الحيوان



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