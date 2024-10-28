إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بمراكز الجيزة

كتبت – مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن، بمواصلة تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

وفي ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود الوحدات المحلية في إزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية بإجمالي 25 حالة تعدٍ بمراكز كرداسة ومنشأة القناطر والعياط والصف وأوسيم.

واطلع محافظ الجيزة، على نتائج الحملات التي نفذها مركز ومدينه كرداسة في إزالة حالات بناء مخالف وتعدي على الأراضي بمناطق بشوارع البدرشيني والمساكن وأحباب الرسول بغرب الطريق الدائري وسكة العشماوي وقرية كمبرة وكفر حكيم وعزبه جعفر بمساحات تتراوح بين 90 إلى 200 م2.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة تعديات بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمساحات تتراوح بين 80 إلى 200م2 بقرى المنصورية والقطا وغرب الرياح بأبو غالب وجزاية واتريس.

وفي مركز ومدينة أوسيم، تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بقري الزيدية والكوم الأحمر بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 م2.

وأزال مركز ومدينة العياط حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى (المتانيا، والقطوري، وعزبه شيحة، والرقة الشرقية) بمساحات 100 إلى 120م2، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ بمنطقة جزيرة سلام بمساحة 70م2 بمركز ومدينة الصف.