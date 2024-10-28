اليوم السابع
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أمطار متفاوتة الشدة.. حالة من عدم استقرار الطقس اعتبارا من الجمعة المقبل

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 12:00 م
أمطار متفاوتة الشدة.. حالة من عدم استقرار الطقس اعتبارا من الجمعة المقبل درجات الحراره - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، اعتبارا من الجمعة المقبل 1 نوفمبر، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

ويشهد الطقس اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد  نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.







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