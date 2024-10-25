وزير خارجية تايلاند: قررنا الانضمام إلى بريكس رغبة فى تعزيز دور البلدان النامية

أ ش أ

قال وزير خارجية تايلاند ماريس سانجيامبونجسا، إن قرار بلاده بالانضمام إلى مجموعة بريكس يعكس رغبتها في تعزيز دور البلدان النامية فى الحوكمة العالمية.



وأوضح الوزير - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "قرار تايلاند الانضمام إلى مجموعة بريكس يعكس تطلعاتنا لتعزيز التعددية، وتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة الرئيسية بغية إيصال صوت البلدان النامية في الحوكمة العالمية، والمشاركة في تشكيل نظام عالمي أكثر إنصافًا وانفتاحًا".



وأشار إلى أن "إن إحدى نقاط القوة الرئيسية لتايلاند هي كونها صديقة لجميع البلدان، دون الانحياز إلى أي طرف. وفي حين نلتزم بالمعايير والقيم الدولية ونسعى إلى الوفاء بها، فإننا نتفهم تمامًا التحديات التي تواجهها البلدان النامية في القيام بذلك"، مضيفاً "ومن خلال هذا الموقف، كنا بمثابة بناة جسور بين المواقف المتنوعة لمختلف البلدان والمجموعات وسنظل كذلك".



وقال إن بلاده تأمل أيضًا أن يتسنى من خلال مجموعة بريكس "تعزيز القضايا ذات الاهتمام المشترك والفوائد العالمية، مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتجارة والاستثمار وربط سلسلة التوريد، فضلاً عن تعميق التعاون بين بلدان الجنوب، لضمان أن تكون التنمية العالمية متوازنة وشاملة".



وأعرب عن ثقته في أن تسهم عضوية تايلاند في مجموعة بريكس "في تعزيز المجموعة، مما يجعلها أكثر شمولاً وترابطًا وتأثيرًا في تشكيل النظام العالمي الناشئ".



يذكر أن تايلاند اختيرت الأربعاء واحدة من 13 دولة شريكة جديدة لمجموعة بريكس في قمتها التي اختتمت أعمالها في مدينة قازان الروسية في وقت سابق اليوم. وشارك وزير خارجيتها في القمة ممثلاً عن رئيس الوزراء بايتونجتارن شيناواترا.