وزير الصحة يبحث دعم خدمات الصحة الإنجابية مع إحدى الشركات الرائدة عالميًا

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الوفد الممثل لشركة أورجانون الرائدة في مجال الرعاية الصحية، لمناقشة التعاون في مجال الصحة الإنجابية.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش التعاون في مجال دعم خدمات الرعاية الطبية للمرأة في مصر خاصة الصحة الإنجابية، والتخطيط الجيد لأسرة سعيدة يتمتع أفرادها بصحة جيدة في إطار المشروع القومي لتنمية صحة الأسرة المصرية.

وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا استراتيجية مصر في مجال العمل السكاني وملف التنمية البشرية، وبحث فرص التعاون المستقبلي في مجال دعم توفير وسائل الصحة الإنجابية والأجهزة والمعدات الطبية في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على خدمات الصحة الإنجابية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية، فضلاً عن تكثيف البرامج التدريبية للأطباء في مجال النساء والتوليد.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى إمكانية التعاون في مجال الدعم الفني والاستشارات، وتجهيزات البنية التحتية بالمستشفيات والوحدات الصحية، فضلاً عن التعاون في تكثيف حملات التوعية بالمجتمعية بالصحة الإنجابية.

حضر الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية.