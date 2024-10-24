وزارة الصحة: انخفاض معدلات انتشار مرض سرطان الثدى

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، ارتفاع نسب اكتشاف حالات إصابات سرطان الثدى فى مراحل مبكرة، مما انعكس على خفض نسب انتشار مرض سرطان الثدي، وتأثير ذلك إيجابيًا على نتائج علاج السيدات المصابات بسرطان الثدى.

وأكد "حسانى" أن الإرادة القوية واهتمام القيادة السياسية بمشروعات الصحة العامة ووضع صحة المواطن المصرى كأولوية كان من أهم عوامل نجاح المبادرات، وكذلك الإعداد الجيد وتوفر منشآت الرعاية الأولية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية ووجود مراكز ومستشفيات مؤهلة ومخصصة لاستقبال الحالات، فضلا عن تعاون وشراكة مع القطاع الخاص كل ذلك كان من أسباب نجاح المبادرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت حزمة من النصائح المهمة للحماية من الإصابة بسرطان الثدى، والتى تضمنت:

- الفحص الذاتي للثدي والمتابعة باستمرار.

- استشارة الدكتور فورا عند الشعور بأي حاجة مش طبيعية.​

- الحد من العلاج الهرموني في سن انقطاع الدورة الشهرية، (العلاج الهرموني المركب ممكن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي، عشان كده لازم ترجعي للدكتور لمعرفة فوايد ومخاطر العلاج الهرموني).​

- المحافظة على وزن صحي، واتباع نظام أكل صحي.​

- ممارسة الرياضة. ​

- التوقف عن التدخين وتجنب شرب الكحوليات.​