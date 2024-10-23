اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 01:26 م
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موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024.. التفاصيل

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 01:00 م
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024.. التفاصيل صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـصرف معاشات نوفمبر 2024  لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارا من  نهاية الأسبوع المقبل أول الشهر، مع تيسير كل إجراءات الصرف لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب أخر حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الاستمرار في صرف معاشات أكتوبر الجارى، لمن تخلف عن الموعد المحدد، مع تيسير إجراءات الصرف، كما يتم ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلى، في إطار تيسير عمليات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات ، حيث تتابع غرفة العمليات الصرف يوميا.







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