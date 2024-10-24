نشاط رياح وأجواء مائلة للبرودة ليلاً.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم من الخميس 24 أكتوبر 2024 إلى الثلاثاء 29 اكتوبر 2024.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:-



استمرار نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً.

يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فرص أمطار خفيفة يوم الخميس 24 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

ويشهد اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 17، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.