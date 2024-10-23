اليوم السابع
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الأرصاد: نشاط الرياح على أغلب الأنحاء يلطف الأجواء.. والعظمى بالقاهرة 28

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 08:00 ص
الأرصاد: نشاط الرياح على أغلب الأنحاء يلطف الأجواء.. والعظمى بالقاهرة 28 حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 18، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 21.

 







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