مياه القاهرة تعلن عن وظائف قارئ ومحصل.. اعرف الشروط

وظائف بـ شركة مياه القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن حاجتها للتعاقد لـ وظيفة محصل وقارئ وذلك وفقا للشروط التالية :-
- يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط (صناعی - تجاری - زراعی - فندقى ) أو مؤهل فوق المتوسط معهد فنى مدة الدراسة سنتان ) .
- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة .
- أن يكون المتقدم تعدى على إقامته بمحافظة القاهرة مدة لا تقل ثلاث سنوات.
- ألا يزيد من المتقدم عن 30 سنة في 2024/12/1 .
- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.
- يجتاز الإختبارات التي تجريها الشركة .
- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.
- لا يتم النقل من الشركة قبل خمس سنوات.
- شروط التقديم لشركة مياه القاهرة محصل وقارئ.
- تعليمات التقديم :
- يتم تقديم الطلبات على موقع الشركة الالكتروني أو اضغط هنا للتقديم
- اعتبارا من يوم السبت الموافق 26/10/ 2024 ولمدة خمسة عشر يوما ولن يتم الالتفات لأى طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.
- يتم إرفاق صوره من شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومى سارية - صحيفة حالة جنائية سارية موجهة إلى شركة مياه الشرب بالقاهرة - صوره شخصيه إيصال خدمات ( كهرباء غاز مياه ) للعنوان محل إقامته مر عليه ثلاث سنوات .
- يتم متابعه الاعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات للمستوفين الشروط على الموقع الرسمي للشركة.
وظائف بشركة مياه القاهرة
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