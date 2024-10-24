اليوم السابع
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وزارة التعليم تعقد لقاء مع مديرى المدارس المكلفين ضمن مبادرة اختيار 1000 قيادة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 10:09 ص
وزارة التعليم تعقد لقاء مع مديرى المدارس المكلفين ضمن مبادرة اختيار 1000 قيادة وزارة التعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 قيادة فاعلة من شباب المعلمين بمختلف المديريات التعليمية؛ بهدف تدريبهم وتأهيلهم لشغل وظائف مديري مدارس؛ بحيث يتم منحهم "دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي" تم تكليف 350 معلمًا كمديري مدارس بجميع المحافظات.

 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بعقد لقاء توعوى"؛ لمناقشة الإيجابيات لتدعيمها، وأوجه القصور لتحسينها، والتحديات التي تعترضهم وما يُناسبها من الحلول المقترحة، من أجل الخروج بالدروس المستفادة، كما وجهت بإخطار جميع من تم تكليفهم كمديري مدارس حضور هذا اللقاء التوعوي يوم السبت 26 أكتوبر الجارى، بالمركز الرئيس للأنشطة الطلابية اتحاد الطلاب بالعجوزة - مقابل مسرح البالون)، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

 







وزارة التربية والتعليم

المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة

المبادرات الرئاسية لاختيار مديرى المدارس

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