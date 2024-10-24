منطاد قمامة يسقط على المجمع الرئاسى فى كوريا الجنوبية

وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن قمامة حملها منطاد كوري شمالي سقطت على المجمع الرئاسي في سول.

وقال جهاز الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية إن القمامة التي سقطت على المجمع الرئاسي لم تكن تحمل أي مواد خطيرة.

وفي يوليو، سقطت القمامة التي حملها منطاد كوري شمالي واحد على الأقل على المجمع الرئاسي الكوري، مما أثار مخاوف بشأن أمن المنشآت الرئيسية في كوريا الجنوبية.

وأرسلت كوريا الشمالية آلاف البالونات إلى الجنوب ردا على البالونات الدعائية ضد نظام كيم جونج أون التي أرسلها ناشطون من كوريا الجنوبية إلى الشمال.

وتراجعت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وصولا إلى إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن كوريا الجنوبية هي "العدو الرئيسي" لبلاده في وقت سابق من هذا العام.