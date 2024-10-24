مقتل 5 جنود إسرائيليين فى اشتباكات مع مقاتلى حزب الله خلال 24 ساعة

محمد جمال

قتل 5 جنود إسرائيليون فى اشتباكات مع مقاتلى حزب الله جنوبى لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

من ناحية أخرى، أتاح المؤتمر الدولى لدعم الشعب اللبنانى وسيادته، التى استضافته العاصمة الفرنسية باريس اليوم /الخميس/، أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و200 مليون دولار لمساعدة الجيش، حسبما أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو.



وقال بارو خلال مؤتمر صحفى فى ختام المؤتمر: "تجاوبنا مع النداء الذى وجهته الأمم المتحدة عبر إعلان مساهمات حيوية (بقيمة) 800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينية كبيرة".



وأكد بارو على دعم فرنسا للبنان والوقوف بجانبه فى هذه المحنة التى يجتازها، لافتا إلى أن بلاده أخذت المبادرة لتنظيم هذا المؤتمر فى سياق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.



وأكد أن المؤتمر خلص إلى نتائج مهمة منها على المستوى الدبلوماسي، حيث شارك نحو 70 دولة و15 منظمة دولية فى المؤتمر واتفقوا على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل دبلوماسى يسمح بضمان تحقيق أمن دائم للشعب اللبنانى والاسرائيلى.



كما شدد على ضرورة تنفيذ القرار 1701 لمجلس الأمن وإنهاء الاعتداءات من جهتى الحدود ونشر القوات المسلحة اللبنانية فى جنوب لبنان، وتعزيز قدرات قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، داعيا ايضا حزب الله إلى وقف هجماته والامتثال إلى قرارات الأمم المتحدة .



وعلى المستوى الإنساني، أعلن عن تعهدات دولية بتقديم 800 مليون دولار كمساعدات للبنان، و200 مليون دولار للجيش اللبنانى.