معهد البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل حول أمراض النبات وإنتاج تقاوى الخضر فى مصر

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بالتعاون مع جمعية أمراض النبات المصرية تحت عنوان " أمراض النبات وإنتاج تقاوي الخضر في مصر (الأبعاد والتحديات)" تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

قال الدكتور محسن ابورحاب مدير المعهد أن الورشة شهدت حضور عدد كبير من العلماء والباحثين بمعهد بحوث أمراض النباتات وعدد من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية والمراكز البحثية الأخرى وكليات الزراعة بالجامعات المصرية وكذلك بعض مديري المعاهد البحثية والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية وعدد من قيادات بوزارة الزراعة وعدد كبير من الطلبة والدارسين حيث ناقشت الورشة على مدار يومين (7) ورقات عمل تناولت العقبات والمعوقات والحلول المقترحة لإستنباط الأصناف والهجن لمحاصيل الخضر وكذلك كيفية إنتاج تقاوي خضر خالية من الأمراض الفطرية والفيروسية، وكذلك تحديات إنتاج تقاوي الخضر في مصر بين الحاضر والمأمول، وايضا الإجراءات اللوجستية الخاصة بتسجيل وإعتماد أصناف الحاصلات الزراعية وكيفية حماية الأصناف النباتية من خلال تفعيل الملكية الفكرية للأصناف النباتية المستنبطة محليا.



واضاف "أبورحاب" أن الورشة انتهت الى توصيات هامة تساعد في إيجاد حلول هامة في مجال استنباط سلالات وهجن خضر محلية من أجل تقليل الإعتماد على إستيراد تقاوي محاصيل الخضر من الخارج وتقليل الفاتورة الإستيرادية التي تكلف ميزانية الدولة فاتورة كبيرة بالعملة الأجنبية سنويا.

وفي نهاية الورشة تم تكريم شركاء النجاح من شركات القطاع الخاص والجهات الراعية للورشة وبعض القيادات وكذلك تكريم بعض رموز جمعية أمراض النبات المصرية واللجنة المنظمة لورشة العمل.