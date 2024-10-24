ما هو الرجيم العكسي وكيف يساعدك على فقدان الوزن؟

كتبت إيناس البنا

النظام الغذائي العكسي هو أحد الأنظمة التي تكمن فكرة اتباعه في الحفاظ على الوزن الذي فقده الشخص أثناء اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية.

وفقا لموقع " healthmatch "، عندما تتبع نظامًا غذائيًا معاكسًا، فإنك تزيد تدريجيًا من السعرات الحرارية التي تتناولها بعدد صغير من السعرات الحرارية كل أسبوع، وهذا يمنح جسمك فرصة لزيادة معدل الأيض ببطء واللحاق بزيادة السعرات الحرارية، وسيتعلم جسمك حرق هذه السعرات الحرارية الزائدة وعدم استعادة الوزن الذي فقدته، والحفاظ على وزنك.

كيف يمكن أن يساعدك اتباع النظام الغذائي العكسي؟

هناك أبحاث نادرة حول الفوائد المحتملة للحمية الغذائية العكسية، تركز أغلب الدراسات على الرياضيين ذوي الأداء العالي، وليس الأشخاص غير الرياضيين الأصحاء، ومع ذلك، تتضمن بعض أنواع الحمية الغذائية العكسية ما يلي:

يسمح بتناول المزيد من الطعام دون الإفراط في تناوله

يسمح لك النظام الغذائي العكسي بتناول المزيد من الطعام دون اكتساب وزن إضافي، والأهم من ذلك، أنه قد يساعدك على إعادة إدخال المزيد من السعرات الحرارية ببطء بعد اتباع نظام غذائي مقيد الطاقة دون الإفراط في تناول الطعام.

يقلل من الجوع

تقليل السعرات الحرارية قد يؤثر على العديد من الهرمونات التي تحدد الشهية والجوع، زيادة تناول السعرات الحرارية تدريجيًا قد يؤدي إلى توازن هرموني أفضل وتقليل الجوع، ومع ذلك، لا يوجد بحث يثبت هذه النظرية.

يعزز مستويات الطاقة

تتسبب العديد من الحميات الغذائية المقيدة بشكل مفرط في تقلبات مزاجية وصعوبة في التركيز وانخفاض في الطاقة، وسواء كان ذلك بسبب نقص التغذية أو عدم تناول السعرات الحرارية بشكل كافى، فإن زيادة السعرات الحرارية باتباع نظام غذائي عكسي قد يحل بعض هذه المشكلات.

