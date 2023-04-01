تعرف على الرجيم العكسى وكيف يمكن أن يساعدك فى الحفاظ على الوزن

إيناس البنا

النظام الغذائي العكسي هو ممارسة نظام غذائي يتبعه الرياضيون ولاعبو كمال الأجسام للحفاظ على مستوى طاقتهم والحفاظ على وزنهم في نفس الوقت.

ما هذا النظام الغذائي؟ وفقا لموقع " healthsite"،الهدف من هذا النظام الغذائي هو عدم اكتساب الوزن مرة أخرى بعد أيام من اتباع نظام غذائي، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك تناول أي شيء، هذا النظام الغذائي هو عملية لمساعدة جسمك على التكيف مع تناول السعرات الحرارية العالية ولكن أيضًا لا يكتسب الوزن بسببه.