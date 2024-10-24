كيف يمكن للآباء الحد من وقت استخدام أطفالهم للشاشات؟

كتب – حسام الشقويرى

مع ظهور العصر الرقمي، تتطلب كل مهمة استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية، و يحتاج الأطفال إلى أجهزة للدراسة وتلقي التعليم. منذ سن مبكرة جدًا. فكيف يمكن للوالدين وضع استراتيجية لوقت الشاشة والحد منه في نفس الوقت؟ وفقا لما نشره موقع health.

النصائح والإرشادات

ضع مثالا جيدا

بصفتك أحد الوالدين، فأنت قدوة لأطفالك، سوف يقلدون سلوكك وأفعالك. لذا، من المهم جدًا أن تضع القواعد من أجل الحد من وقت استخدام الشاشات للجميع في المنزل، حدد أماكن خاصة حتى لا يتأثر أطفالك بسهولة.

تعيين حد زمني

تأكد من تحديد حد زمني لاستخدام أطفالك للشاشات الإلكترونية وكن صارمًا في ذلك، إذا كان الأطفال يحتاجون إلى الأجهزة الإلكترونية للدراسة فقط، فدعهم يستخدمونها. لا تدعهم يعتادون على لعب ألعاب الفيديو أو الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وضع قواعد صارمة

ضع قواعد صارمة بشأن متى يمكنهم الوصول إلى الأجهزة ومتى يجب عليهم قضاء الوقت في الهواء الطلق للقيام بأنشطة بدنية أخرى. وفر لهم وسائل تشتيت جيدة وصحية مثل ألعاب الطاولة بدلاً من الأجهزة

كن منفتحًا مع الأطفال

لا فائدة من الكذب على أطفالك لأنهم قد يلتقطون هذه العادة أيضًا. بدلًا من ذلك، اجعلهم على دراية بمخاطر قضاء وقت غير محدود أمام الشاشات. إن مساعدتهم على الفهم سيؤدي أيضًا إلى مزيد من الفهم والانضباط.

اقضي وقتا ممتعا

إذا كنت كوالد لا تقضي وقتًا ممتعًا مع أطفالك، فقد يلجأون إلى استخدام التكنولوجيا بلا حدود. لهذا السبب فإن التفاعل بين الوالدين والطفل مهم.