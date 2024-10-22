قبل دخول الشتاء.. كيف تحمى طفلك من التهاب الشعب الهوائية؟

كتبت إيناس البنا

مع اقتراب العد التنازلى لفصل الشتاء يحرض الكثير من الآباء والأمهات على تقوية مناعة أطفالهم وإعطاء اللقاحات الضرورية لتجنب مشاكل الأمراض الشائعة التى تصاحب انخفاض درجات الحرارة، مثل التهاب الشعب الهوائية الحاد.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن التهاب الشعب الهوائية الحاد، أو المعروف باسم نزلة البرد الصدرية، هو مرض قصير المدى يتسبب فى التهاب الشعب الهوائية أو أنابيب التنفس فى الرئتين وتراكم المخاط، ويحدث هذا غالبًا عند الرضع والأطفال الصغار، فى معظم الحالات، تكون الأعراض خفيفة وقد تتطور بسرعة لكنها تستمر لبضعة أيام أو أسابيع فقط.

وغالبًا ما يحدث التهاب الشعب الهوائية بسبب فيروس البرد أو الأنفلونزا، أو العدوى البكتيرية، أو التعرض لمواد يمكن أن تهيج الرئتين، مثل دخان التبغ، والغبار، والأبخرة القوية، ومسببات الحساسية، وتلوث الهواء، وإذا كان التهاب الشعب الهوائية ناتجًا عن فيروس، فقد يكون شديد العدوى للأشخاص الذين لديهم اتصال مباشر بالمريض.

وعند الأطفال العدوى الفيروسية هى السبب الرئيسى لالتهاب الشعب الهوائية الحاد، وقد تظهر الأعراض بعد الإصابة بنزلة برد أو أنفلونزا أو التهاب فى الحلق أو عدوى فيروسية فى فم أو أنف أو حلق طفلك.

ما أعراض التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال؟

وفقًا لمراكز (CDC) فإن التهاب الشعب الهوائية الحاد عند الأطفال قد يبدأ غالبًا بالأعراض التالية:

السعال (مع أو بدون مخاط)

عدم الراحة أو الألم في الصدر

التعب

صداع خفيف

آلام الجسم

التهاب الحلق

وقد تكون هناك أعراض أخرى مثل..

الصفير

حمى منخفضة الدرجة

قشعريرة

ضيق في التنفس

تختفي الأعراض عادة بعد بضعة أيام أو أسابيع، ولكن إذا استمر طفلك في إظهار علامات المرض لأكثر من أسبوعين، فيجب عليك تحديد موعد مع طبيبك على وجه السرعة وطلب المساعدة الطبية، قد يحتاج طفلك إلى العلاج بالمضادات الحيوية أو الأدوية التي يمكن أن تساعد في تنفسه.

كيفية الوقاية من التهاب الشعب الهوائية

أوضحت الدكتورة داليا الشعراوى أستاذ مساعد الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة طنطا فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن هناك بعض الفئات التي تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية منهم المدخنون أو من يستنشق الدخان، مرضى الربو والأمراض التنفسية، من يتعرض لملوثات بيئية مثل الدخان أو المواد الكيمائية، مرضى اضطراب المناعة الذاتية أو أى مرض آخر يسبب الالتهاب.

وأشار إلى أنه يمكن التغلب على التهاب الشعب الهوائية من خلال اتباع النصائح التالية:

الالتزام بالعلاجات الاستنشاقية التي يحددها الطبيب المعالج على حسب شدة المرض وعدم اقتصار استخدام عند الضرورة فقط.



البعد عن الأتربة والهواء البارد المباشر مع الحفاظ على التهوية الجيدة خاصة فى أماكن المعيشة.



أخذ اللقاحات اللازمة لتحفيز مناعة الجهاز التنفسى ضد العدوى المتكررة في الشتاء أهمها مصل الأنفلونزا الرباعى ومصل المكورات الرئوية مرة كل 5 سنوات وقد تكون مرة بالعمر.



تقليل الإجهاد البدنى من خلال أخذ فترة كافية من النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميًا.



تقليل الإجهاد التنفسى لأن التوتر من أشهر أسباب استثارة وضعف الجهاز المناعى.



الاهتمام بالنظام الغذائى المتوازن والغنى بمضادات الأكسدة وفيتامين سى مثل الموالح من برتقال ويوسفى، والجوافة والرمان.



ضرورة الحفاظ على الوزن والابتعاد عن السمنة التى لها تأثير مباشر على تكرار الالتهابات الشعبية.