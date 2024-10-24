قمة بريكس.. شى جين بينج: الصين ستكون صديقا مخلصا للتنمية المشتركة مع مصر

كتبت نهال أبو السعود

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الصيني شي جين بينج امس على هامش اجتماعات قمة بريكس السادسة عشر التي تقام بمدينة قازان الروسية، وهنأ شى جين بينج الرئيس على مشاركة مصر في بريكس لأول مرة كعضو عامل.

ووفقا لصحيفة تشاينا دايلي الصينية، قال الرئيس الصيني ان بلاده مستعدة لتكون " صديق مخلص" لمصر وشريكا وثيقا للتنمية المشتركة مع القاهرة، وأشار إلى أن هذا العام يمثل عام الشراكة بين الصين ومصر والذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وقال إن الصين تدعم مصر بقوة في حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية.

وقال شي إنه يتعين على الجانبين الاستمرار في دعم بعضهما البعض بقوة، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون العملي، وبناء الحزام والطريق بشكل مشترك بجودة عالية، وتعزيز التبادلات الشعبية والثقافية، ودفع العلاقات الثنائية نحو هدف بناء مجتمع صيني مصري بمستقبل مشترك في العصر الجديد.

وأضاف أن الصين مستعدة أيضًا لتعزيز التنسيق مع مصر لتعزيز التنمية المطردة وطويلة الأجل لتعاون أكبر في إطار مجموعة البريكس، وزيادة تأثير وصوت الجنوب العالمي، وحماية المصالح المشتركة للدول النامية.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصيني بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وقال إنه منذ تأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين قبل 10 سنوات، حققت الدولتان نتائج مثمرة في التعاون في مختلف المجالات.

وأشار السيسي إلى أن الصين هي الصديق الأكثر إخلاصًا لمصر والدول الأفريقية، وقال إن مصر مستعدة لمزيد من التآزر بين استراتيجيات التنمية الخاصة بها ومبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات بين البلدين.

وشكر الصين على دعمها لانضمام مصر رسميًا إلى آلية تعاون البريكس، وأعرب عن استعداده لتعزيز التنسيق المتعدد الأطراف مع الصين لحماية المصالح المشتركة للدول النامية والجنوب العالمي بشكل مشترك وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.