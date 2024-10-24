قطع المياه 8 ساعات عن المعتمدية و3 مناطق رئيسية الجيزة مساء الغد

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقطع المياه عن مناطق: "المعتمدية، برك الخيام، عزبة العسيلي، ناهيا"، لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 25/10/2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26/10/1024.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه قطر 400 مم، والمتعارض مع محور ناهيا بشارع ناهيا بولاق ضمن أعمال تطوير امتداد محور أحمد عرابي.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، مشيرة إلى أن في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.



