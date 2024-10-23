محافظ الجيزة: دعم خدمات الاتصالات والإنترنت وتحسينها بالواحات البحرية

كتبت - مرام محمد

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تنسيق الجهود والتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لتلبية احتياجات أهالي الواحات البحرية ورفع المعاناة عن كاهلهم وتسهيل سبل المعيشة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن خدمات الاتصالات وضعف الشبكات كانت من ضمن المشكلات التي عرضها أهالي الواحات البحرية، نظراً لاعتماد العديد من الخدمات المقدمة علي خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأوضح محافظ الجيزة، بأنه وفى إجراء عاجل مراعاة لاحتياجات المواطنين وتلبية لمطالب الأهالى بتحسين الخدمات ودعم الشبكات، تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الإتصالات فى هذا الصدد، حيث قامت شركة اتصالات مصر بإجراء تحديثات فنية على محطتها القائمة بقرية ( الحارة ) لتكثيف التغطية بالمناطق السكنية داخل القرية ( صوت - إنترنت ) بالإضافة إلى قيام شركتى We و أورنج بتوفير خدماتها بالتجوال المحلى بنطاق القرية على شبكتى اتصالات مصر وفودافون، بالإضافة إلى تنفيذ شركة فودافون أعمال تحسين التغطية بالقرية.

وأكد محافظ الجيزة، أن وزارة الاتصالات قد أفادت بأنه من المقرر وفى غضون شهرين إنشاء محطة جديدة داخل القرية لدعم خدمات الاتصالات بها بصورة افضل.

وأشاد النجار بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحرص علي تحسين خدمات الإتصالات بالواحات البحرية فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخاصة بمد مختلف الخدمات لكافة أنحاء المحافظة لضمان توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.