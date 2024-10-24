علاجات منزلية سهلة للتخلص من تشققات الجلد فى الخريف

كتبت مروة محمود الياس

مشكلات الجلد في الخريف كثيرة خاصة لأولئك الذين لديهم تاريخ مرضي مع مشكلات الجلد وأمراضه، مثل مرضى الاكزيما ومرضى جفاف الجلد ومرضى الحساسية وغيرها، هؤلاء عليهم العناية بجلدهم بشكل دائم ومستمر.

وفقا لتقرير نشر في موقع evrydayhealth الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هناك مجموعة من النصائح والعلاجات التي تقي من تشقق الجلد في الخريف:

إذا كنت صاحب تاريخ مرضي مع مرض جلدى فتابع لدى طبيبك المختص.

إذا كنت تعاني من البشرة الجافة لابد لك من الاهتمام بالترتيب العميق الزائد داخليا وخارجيا.

لابد من الاهتمام بشرب الكثير من السوائل خاصة المياه دون إضافة السكر للترطيب الداخلى.

قد يحتاج الأمر للتدخل الطبي من قبل طبيبك ووصف المراهم والدهانات التي تخلص من تشققات الجلد الحادة لذا التزم بها.

اسأل طبيبك على الغسول المناسب للجلد أثناء الإصابة بالتشققات وخشونة وتقشير الجلد.

اغسل بشرتك بمياه باردة وجففها جيدا.

إذا كنت من مرضى التهاب الجسم الجلد التحسسي عليك بالمتابعة لدى الطبيب المختص.

الترطيب الخارجي يمكن أن يتم بمجموعة من النصائح: