5 زيوت طبيعية تساعدك في روتين العناية بصحة البشرة.. منها زيت بذور الورد

كتبت فاطمة خليل

يمكن لزيوت الوجه أن تحافظ على بشرتك هادئة ومتوازنة ورطبة، وتتنوع هذه الزيوت من زيت جوز الهند إلى زيت الجوجوبا، ويعتقد الكثيرون أن الزيوت قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجلد الموجودة مسبقًا، لكن الحقيقة أن زيت الوجه يمكن أن يغذي بشرتك بشكل أفضل من المرطب وتعالج البشرة، في هذا التقرير نتعرف على أفضل 5 زيوت طبيعية لصحة البشرة، بحسب موقع "health".

7 أسباب لاستخدام زيوت الوجه الطبيعية



غالبًا ما تكون زيوت الوجه نباتية وتستمد عادةً من أجزاء مختلفة من النباتات مثل الزهور والأوراق والجذور وما إلى ذلك إليكِ بعض الأسباب التي تجعلك تدرجي زيت الوجه في روتين العناية ببشرتك:

1. يمكن أن يكون لزيوت الوجه العديد من الفوائد المحتملة، ولكن الغرض العام منها هو أن تكون بمثابة مستوى إضافي من الحماية للبشرة.

2. الأشعة فوق البنفسجية الشديدة ينتج عنها مجموعة من أضرار الجذور الحرة التي تسبب ظهور التجاعيد وبقع الشمس لكن تمتلئ بعض زيوت الوجه بمضادات الأكسدة التي تمنع المزيد من الشيخوخة وأضرار أشعة الشمس والجفاف.

3. الزيوت هي الترياق المثالي للبشرة الجافة والمتقشرة والخشنة ويمكن أن تكون أكثر فعالية في الترطيب من المستحضرات والكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية.

4. الزيوت عالية الجودة مثل المكاديميا والجوجوبا والكاميليا تزيل الأوساخ والدهون من المسام، مما يجعلها تبدو أصغر حجمًا وأقل وضوحًا.

5. تحارب الدهون المشبعة في الزيوت البكتيريا والفطريات الضارة.

6. يمكن أن يساعد زيوت الوجه في علاج اضطرابات الجلد الخطيرة مثل التهاب الجلد والأكزيما تحتوي على خصائص التهابية يمكن أن تقلل الالتهاب وتهدئ البشرة أيضًا.

7. علاوة على ذلك ، تحتوي زيوت الوجه على فيتامين أ ، ج ، د ، هـ ، فلافونويد ، بوليفينول ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

استخدمِ هذه الزيوت الخمسة للعناية ببشرتك:



1. زيت جوز الهند

يمتص الجلد زيت جوز الهند بسهولة ومن المعروف أن له العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك الفيتامينات E و K ، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا.

2. زبدة الشيا

مشتق من جوز شجرة الشيا الأفريقية زبدة الشيا مادة توجد بشكل شائع في صورة صلبة، لكنها تذوب في درجة حرارة الجسم وتستخدم أحيانًا كمرطب ومنتج للشعر يمكن أيضًا دمج زبدة الشيا العضوية غير المكررة مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لإنشاء قوام أكثر نعومة.

3. زيت اللوز

وهو مصنوع من اللوز الخام المضغوط زيت اللوز مليء بالفوائد الصحية ، مثل فيتامين هـ والزنك والبروتينات والبوتاسيوم قوامه أخف من زيت الزيتون وزبدة الشيا، والتي يجدها الكثيرون جذابة للاستخدام على الوجه.

4. زيت بذور الورد

يتم استخراج زيت بذور الورد المستخرج من بذور شجيرات الورد البرية في منتجات العناية ببشرة الوجه التي تعد بفوائد الترطيب ومكافحة الشيخوخة.

توفر الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة في هذا الزيت ، بما في ذلك بروفيتامين أ ، حماية عالية نسبيًا ضد الالتهابات وتلف الجلد التأكسدي.

5. زيت الجوجوبا

تم استخلاص زيت الجوجوبا من بذوره واستخدامها طبيا قد يكون لهذا الزيت تأثيرات مضادة للالتهابات والتئام الجروح ، من بين فوائد الجلد الأخرى.