طلاب جامعة حلوان يقدمون أوبريت "راحت عليك" لسيد درويش على مسرح الأوبرا

محمد صبحى

شهدت دار الأوبرا المصرية عرضاً استثنائياً ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، حيث قدم كورال "صوت العاصمة" أوبريت "راحت عليك" لموسيقار الشعب سيد درويش، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من مائة عام على المسرح الكبير.

وحضر العرض الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة وجامعة حلوان، كما تميز الحضور بمشاركة المطرب محمد محسن الذي أشاد بمستوى العرض.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان: "إن إحياء التراث الموسيقي المصري يعد واجباً وطنياً، ونحن فخورون بما قدمه طلابنا من أداء متميز يليق بعظمة موسيقار الشعب سيد درويش."

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين عبد اللطيف بدر عميدة كلية التربية الموسيقية على ان العرض يعكس نجاح واحترافية واتقان طلاب الكلية "كورال صوت العاصمة" الذى ظهر واضحا فى هذا العمل الفنى النادر وبشكل متميز ومستوى آدائى متقن.

تميز العرض بالرؤية الفنية والتدريب للدكتور محمد عبد القادر سيد، والتوزيع الموسيقي المتميز لفراس نوح، خريج الكلية، كما شارك في الغناء المنفرد كل من الدكتور هاني عبد الناصر ويوسف طارق. وقدم طلاب كلية التربية الموسيقية أداءً جماعياً متميزاً في المجموعات الكورالية.

يذكر أن هذا العرض يعد إنجازاً فنياً وثقافياً مهماً، حيث يقدم أحد أهم أعمال موسيقار الشعب سيد درويش للجمهور المعاصر، في خطوة تؤكد دور المؤسسات التعليمية والثقافية في الحفاظ على التراث الموسيقي المصري.