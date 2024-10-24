ضربة أمنية.. ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بقيمة 130 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية حاسمة، نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية.. بمضبوطات بلغت قيمتها حوالى 130 مليون جينه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - "لاب توب ، هاتف محمول.. بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات "من متحصلات نشاطه الإجرامى).. بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية ، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (130 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.