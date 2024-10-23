اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 05:27 م
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الداخلية تكشف تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه بالعقارات

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 05:08 م
الداخلية تكشف تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه بالعقارات اموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى).

 

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







الداخلية

غسيل الاموال

اخبار الحوادث

الاموال العامه



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