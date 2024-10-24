اليوم السابع
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الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:31 م
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ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه

الخميس، 24 أكتوبر 2024 12:45 م
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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