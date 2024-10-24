صندوق الأمم المتحدة للسكان: هناك 100 مليون نازح فى أكبر موجة للنزوح بالعالم

كتبت - مرام محمد

كشف الدكتور أليسيو كانجيانو مستشار أول في صندوق الأمم المتحدة للسكان بنيويورك، عن أن عالمنا اليوم به عدد مهول من النازحين، مشيرًا إلى أنه يوجد لدينا أكثر من 100 مليون نازح في أكبر موجة للنزوح في العالم بسبب النزاعات وخلافه، مؤكدًا أن هذا العدد سوف يزداد في المستقبل.

جاءت تصريحات الدكتور أليسيو كانجيانو، اليوم الخميس، خلال مشاركته في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور أليسيو كانجيانو، إلى أن شيخوخة السكان سوف تستمر بوصفها ظاهرة عالمية، مشيرًا إلى أن الشيخوخة سوف تتسارع في الدول متوسطة الدخل على مدار الـ30 عامًا القادمة.

وأكد عدة توصيات فيما يخص مستقبل السكان والتنمية، شملت: استخدام البيانات المحللة من المؤسسسات ذات الصلة، والتركيز على سبل تنظيم الأسرة عن طريق تقديم الخدمات الصحية ذات الصلة، والاستثمار في حياة البشر على نهج دائم ومستمر مدى الحياة، وتنظيم لموجات الهجرة، وإعداد برامج مخصصة لدمج المهاجرين بالمجتمعات المستقبلة.

يُذكر أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



