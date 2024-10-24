سفارة روسيا بلندن: بريطانيا تستغل أجندة ممر الحبوب لإمداد الجيش الأوكرانى

وكالات

أكدت السفارة الروسية في لندن أن بريطانيا تستغل أجندة حماية ممر الحبوب كغطاء لتقديم إمدادات للجيش الأوكراني عبر البحر الأسود.

وذكرت السفارة الروسية، في بيان أوردته وكالة "تاس" الروسية الأربعاء: "لقد توصلت السلطات البريطانية إلى حيلة أخرى معادية لروسيا.. إنهم يزعمون أن ضرباتنا ضد الموانئ الأوكرانية والسفن في هذه الموانئ تتزايد، زاعمة أن ذلك يؤدي إلى تأخير تسليم الأغذية لسكان فلسطين وإمدادات الحبوب إلى دول الجنوب العالمي".

وأضافت السفارة: "بشكل عام، هذا عمل من أعمال الكشف عن الذات.. إن التكهنات حول هذه القضية تؤكد تورط دول غربية في توريد الأسلحة للجيش الأوكراني على طول طريق البحر الأسود عن طريق سفن الشحن الجاف التابعة لدول طرف ثالث".

وتابعت السفارة: "هذا ما يعترف به البريطانيون أنفسهم بشكل غير مباشر، وهم على دراية جيدة بلقطات فيديو ذات الصلة نشرتها وزارة الدفاع الروسية، ولذلك فإن الإعلان عن المزيد من النفقات من قبل لندن وشركائها لتزويد الأوكرانيين بقوارب بدون طاقم وأجهزة رادار يثبت فقط أن هذه الوسائل العسكرية مصممة ليس على الإطلاق لحماية ما يسمى ممر الحبوب، ولكن للتغطية على تسليم الأسلحة للجيش الأوكراني عن طريق البحر، وبالتالي إطالة أمد معاناة نظام كييف".