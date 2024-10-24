رئيس جنوب أفريقيا يؤكد ضرورة الحفاظ على التماسك وتسوية كل الأزمات

قازان (أ ش أ)

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ضرورة الحفاظ على التماسك وتسوية كل الأزمات من خلال الحوار، فى ظل الأزمات المختلفة التى يشهدها العالم، وكذلك ضرورة تهيئة الظروف للدول المختلفة لممارسة سياسة مستقلة تحافظ على نظام عالمى متعدد الأقطاب، لأنه حجر الزاوية للعلاقات الدولية وأساس ازدهار العالم برمته، فهناك آليات مختلفة فى هذا الاتجاه ومن المهم العمل على تعزيزها للإسهام فى عملية إقرار السلام الآن .

وأعرب رئيس جنوب أفريقيا - فى كلمته خلال جلسة "بريكس بلاس وأوت ريتش"، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء الأعمال القتالية التي تنفذها إسرائيل في غزة، والإبادة الجماعية التي جعلت جنوب أفريقيا تتقدم بطلب لمحكمة العدل الدولية لوقف قتل الأبرياء من النساء والأطفال في القطاع .

وقال الرئيس رامافوزا: "إن جنوب أفريقيا كانت دائما متمسكة بما هو منصوص عليه بالقرارات الأممية في إطار الحدود الرسمية من 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لجميع القرارات الأممية ووفقا للقانون الدولية"، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالعمل بجهد لتسوية الأزمات المختلفة في أفريقيا.

وأكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أنه ينبغي اتخاذ خطوات باتجاه تسوية النزاعات من خلال الحوار وتوفير الظروف لمزيد من التركيز على التنمية المستدامة.

وقال "إن تجمع بريكس وبريكس بلس منصتان مهمتان لتعزيز العلاقات بين الدول من العالم الكبير والأسواق النامية، وينبغي أن نستخدم تلك الأسواق للحوار البناء، واستخدام منصة بريكس للإسهام في تطوير المجال الإنساني الثقافي بين شعوبنا".

وأعرب الرئيس رامافوزا - في كلمته خلال جلسة "بريكس بلاس وأوت ريتش" - عن ترحيبه بالمشروعات الروسية الرامية لتعزيز علاقات دول تجمع بريكس من خلال إجراءات مختلفة يتم تحقيقها في مجال النقل والمواصلات والاتصالات وهو ما يساعد في الاندماج بين الدول الأعضاء وتحقيق الخيارات البديلة في تلك المجالات.