اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس جنوب أفريقيا يؤكد ضرورة الحفاظ على التماسك وتسوية كل الأزمات

الخميس، 24 أكتوبر 2024 12:49 م
رئيس جنوب أفريقيا يؤكد ضرورة الحفاظ على التماسك وتسوية كل الأزمات قمة بريكس
قازان (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ضرورة الحفاظ على التماسك وتسوية كل الأزمات من خلال الحوار، فى ظل الأزمات المختلفة التى يشهدها العالم، وكذلك ضرورة تهيئة الظروف للدول المختلفة لممارسة سياسة مستقلة تحافظ على نظام عالمى متعدد الأقطاب، لأنه حجر الزاوية للعلاقات الدولية وأساس ازدهار العالم برمته، فهناك آليات مختلفة فى هذا الاتجاه ومن المهم العمل على تعزيزها للإسهام فى عملية إقرار السلام الآن .

وأعرب رئيس جنوب أفريقيا - فى كلمته خلال جلسة "بريكس بلاس وأوت ريتش"، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء الأعمال القتالية التي تنفذها إسرائيل في غزة، والإبادة الجماعية التي جعلت جنوب أفريقيا تتقدم بطلب لمحكمة العدل الدولية لوقف قتل الأبرياء من النساء والأطفال في القطاع .

وقال الرئيس رامافوزا: "إن جنوب أفريقيا كانت دائما متمسكة بما هو منصوص عليه بالقرارات الأممية في إطار الحدود الرسمية من 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لجميع القرارات الأممية ووفقا للقانون الدولية"، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالعمل بجهد لتسوية الأزمات المختلفة في أفريقيا.

وأكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أنه ينبغي اتخاذ خطوات باتجاه تسوية النزاعات من خلال الحوار وتوفير الظروف لمزيد من التركيز على التنمية المستدامة.

وقال "إن تجمع بريكس وبريكس بلس منصتان مهمتان لتعزيز العلاقات بين الدول من العالم الكبير والأسواق النامية، وينبغي أن نستخدم تلك الأسواق للحوار البناء، واستخدام منصة بريكس للإسهام في تطوير المجال الإنساني الثقافي بين شعوبنا".

وأعرب الرئيس رامافوزا - في كلمته خلال جلسة "بريكس بلاس وأوت ريتش" - عن ترحيبه بالمشروعات الروسية الرامية لتعزيز علاقات دول تجمع بريكس من خلال إجراءات مختلفة يتم تحقيقها في مجال النقل والمواصلات والاتصالات وهو ما يساعد في الاندماج بين الدول الأعضاء وتحقيق الخيارات البديلة في تلك المجالات.







جنوب أفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا

بريكس

البريكس

قمه البريكس

ما هي دول البريكس

تجمع البريكس

قمة البريكس

ما هي مجموعة البريكس

ما هو تجمع البريكس

ماهو البريكس

دول البريكس

اجتماع البريكس

روسيا

عملة البريكس

اجتماع البريكس القادم

شروط الانضمام إلى مجموعة بريكس

دول البريكس الجديدة

مؤتمر البريكس اليوم

البريكس ومصر

الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

مصر

السيسي اليوم

آخر أخبار الرئيس السيسي اليوم

أخبار السيسي اليوم عاجل

اليوم السابع

اليوم السابع بلس

تجمع بريكس

السيسي بريكس

قمة بريكس 2024

قمة بريكس

BRICS

عمله البريكس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة