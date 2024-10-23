اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس جنوب أفريقيا يطالب بتنفيذ وقف فورى وعاجل لإطلاق النار فى قطاع غزة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:09 م
رئيس جنوب أفريقيا يطالب بتنفيذ وقف فورى وعاجل لإطلاق النار فى قطاع غزة قمة بريكس
قازان (أ ش أ)

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طالب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، بضرورة تنفيذ وقف فورى وعاجل لإطلاق النار فى قطاع غزة، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى.

وأوضح رامافوزا -في كلمته خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقادة ورؤساء دول تجمع بريكس في قازان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- أن العالم في حاجة ماسة للتركيز على تحقيق السلم والأمن، في ظل استمرار الصراعات المحتدمة بالشرق الأوسط، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه إلى أن "بريكس" هو تشكيل شمولي له القدرة على تغيير مسار الجنوب العالمي، وأنه يلعب دورًا رئيسيًا في معالجة التحديات التي تواجه دول الجنوب من خلال بناء أسواق اقتصادية جديدة.

وأعرب عن رغبة بلاده في التطبيق السلس لسلاسل الإمداد والتجارة والسياحة وكذلك تمويل متحرر من النفوذ، والتوجه نحو عالم متعدد الأقطاب، داعيًا إلى ضرورة إدراك الإمكانات الكاملة للشراكات الاقتصادية من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة للجميع، وكذلك اتخاذ خطوات جرئية نحو رخاء متبادل ومشترك للجميع.

ودعا إلى ضرورة العمل على استكشاف مسارات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تكثيف التعاون بين دول البريكس من خلال إطلاق برامج مشتركة في مجالات الصادرات والتعاون الصناعي والتبادل التكنولوجي.







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