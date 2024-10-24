رئيس جامعة عين شمس يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة ليوبليانا

كتب محمود راغب

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، مذكرة تفاهم مع الدكتور جريجور ماجديك، رئيس جامعة ليوبليانا بسلوفينيا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين وتطوير فرص التبادل الأكاديمي في مجالات التدريس والبحث العلمي والأنشطة المشتركة الأخرى.

تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة رئيس جامعة عين شمس إلى سلوفينيا، ضمن استراتيجية الجامعة لتوسيع آفاق التعاون الدولي.

وأعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن سعادته بهذا التعاون مؤكداً أنه يشكل جسراً يربط بين الجامعتين، ويمهد الطريق لفتح آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي والمعرفي في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس تسعى باستمرار إلى توسيع دائرة شراكاتها الدولية مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة حول العالم، بهدف الإرتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لسلسلة من المبادرات الأكاديمية المشتركة، التي تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للجانبين.

تضمن الاتفاق تبادل الأساتذة والباحثين والطلاب وتبادل المواد والمعلومات الأكاديمية ، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات، السيمنارات ، المحاضرات وورش العمل إلى جانب التعاون في مشاريع بحثية مشتركة، والإشراف المشترك على درجات الماجستير والدكتوراه.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، ألقى الدكتور ممدوح الدماطي، أستاذ علم المصريات بكلية الآثار بجامعة عين شمس ووزير الآثار الأسبق، محاضرة تناولت موضوع الآثار الفرعونية، مقدماً رؤى مهمة حول هذا التراث العريق.



توقيع الاتفاقية



جانب من توقيع الاتفاقية