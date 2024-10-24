رئيس بوليفيا: "البريكس" تتيح فرص تعزيز النظام المالى متعدد الأقطاب

قازان (أ ش أ)

قال الرئيس البوليفى لويس آرسى إن "البريكس" تتيح فرصا لتعزيز نظام مالى متعدد الأقطاب.

وكتب آرسي على قناته في تليجرام، حسب أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، "لقد وصلنا إلى قمة البريكس التاريخية في روسيا لتعزيز نظام مالي متعدد الأقطاب قائم على الشمولية والتعاون المتبادل المنفعة واحترام السيادة وتقرير مصير شعوبنا".

وتُعقد القمة الـ16 لمجموعة "البريكس"، وهي الحدث الرئيسي لرئاسة روسيا في المجموعة، في قازان من 22 إلى 24 أكتوبر.

وتأسست مجموعة "البريكس" في عام 2006 من جانب البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي 1 يناير 2024، أصبحت مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا أعضاء كاملي العضوية. وستكون قمة قازان الأولى التي يحضرها الأعضاء الجدد للمجموعة. واعتمد أعضاء "البريكس" إعلان قازان، الذي يسلط الضوء على مواضيع مثل تطوير المجموعة وموقفها من المشاكل العالمية وتسوية الأزمات الإقليمية، بما في ذلك في أوكرانيا والشرق الأوسط.