رئيس البرلمان الروسى: قمة "بريكس" تظهر فشل خطة الغرب لعزل موسكو

موسكو (أ ش أ)

قال رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، "إن قمة البريكس المنعقدة حاليا في مدينة قازان الروسية أظهرت فشل خطة بروكسل وواشنطن لعزل موسكو.

وأضاف على قناته عبر تطبيق تليجرام، حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الخميس، "جاء ممثلون من 36 دولة إلى (قازان) للمشاركة في قمة بريكس بمشاركة 22 وفدا على أعلى مستوى. وأصبحت روسيا نقطة جذب وفشلت خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا، مشيرا إلى أن قرارات مهمة تُتخذ في القمة، بينما يُظهر نطاق المشاركين فيها نفوذ "البريكس" على الساحة العالمية.

وأكد فولودين، على المستوى الرفيع للقمة من خلال مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يلعب دوراً رئيسيا في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، موضحا أن اقتصادات دول "البريكس" تنمو بسرعة وثبات، حيث تجاوز نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حسب تعادل القوة الشرائية نظيرتها في مجموعة السبع.

وخلص رئيس البرلمان الروسي إلى أن دول بريكس تعزز التفاعل البرلماني فيما بينها، وتوسع هذا الشكل من التعاون، موضحا أن كل هذا يُظهر أن هذه الدول ترغب في العيش في عالم متعدد الأقطاب وعادل قائم على الاحترام المتبادل والمساواة السيادية.

وتعقد القمة الـ16 لمجموعة "البريكس"، التي تعتبر الحدث الرئيسي لرئاسة روسيا في المجموعة، في (قازان) خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

وتأسست مجموعة "البريكس" في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011.. وفي الأول من يناير 2024، أصبحت مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا أعضاء كاملي العضوية.

وخلال القمة، تبنى قادة "البريكس" إعلان (قازان) الذي يلخص نتائج الاجتماع، بما في ذلك موقفهم من تطور المجموعة والقضايا العالمية والأزمات الإقليمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأوكرانيا والشرق الأوسط.