حبس عاطل 4 أيام لقيامه بسرقة خزينة بداخلها مشغولات ذهبية و50 ألف ريال

كتب إبراهيم قاسم

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة خزينة من داخل شقة بالتجمع بداخلها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية.

وكلفت جهات التحقيق، الأجهزة الأمنية بالتحرى حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات من مسرح الواقعة.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على عاطل وراء سرقة خزينة بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل شقة بمنطقة التجمع وحرر محضرا بالواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من مواطن بسرقة خزينة من داخل شقته وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين سرقة مشغولات ذهبية و50 ألف ريال سعودى، وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وتم ضبطه وبحوزته المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.