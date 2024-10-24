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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين: إنشاء منصة استثمارية جديدة ضمن بريكس سيساعد أفريقيا على التطور

الخميس، 24 أكتوبر 2024 08:28 م
بوتين: إنشاء منصة استثمارية جديدة ضمن بريكس سيساعد أفريقيا على التطور فلاديمير بوتين
أ ش أ

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 أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن إنشاء منصة استثمارية جديدة ضمن مجموعة البريكس من شأنه أن يسهل ملفات التنمية فى أفريقيا ودول جنوب آسيا.

وقال بوتين ( ردًا على سؤال صحفى وُجه إليه خلال المؤتمر الختامى لقمة بريكس بمدينة قازان الروسية اليوم الخميس)، إن روسيا بحاجة إلى تطوير علاقتها مع أفريقيا ليس فقط فى المجال العسكرى، ولكن أيضًا فى شتى المجالات الأخرى بما يعود بالنفع على شعوب الطرفين.

وأضاف بوتين- وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن ملف تعزيز العلاقات مع أفريقيا هو جوهر عملنا مع الدول الشريكة فى البريكس. نعتقد أن إنشاء منصة استثمارية كجزء من البريكس هو جوهر عملنا ونعتقد أنه فى المستقبل القريب، وفقًا لتوقعات خبراءنا، سيتطور اقتصادات دول مثل روسيا والصين والمملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى بوتيرة جيدة وتقدمية وسيكون التطور إيجابيًا".

وأوضح بوتين :" أن هناك مناطق فى العالم سوف يتقدم فيها التطور بوتيرة عالية للغاية، وتابع:" أن هذه المناطق ستكون فى المقام الأول دول جنوب آسيا وأفريقيا. ولهذا السبب على وجه التحديد، طرحنا الآن مسألة إنشاء منصة استثمارية جديدة فى إطار مجموعة البريكس باستخدام الأدوات التقنية الحديثة".







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