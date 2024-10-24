المجمع الانتخابى.. قصة نظام انتخابات أمريكا المعقد الصامد لـ 200 عام

كتبت ريم عبد الحميد

تُعرف الولايات المتحدة بنظامها المعقد لانتخابات الرئاسة فيها، والتي لا تكون بالانتخاب المباشر فقط، ولكن أيضا باختيار ناخبين أو Electors أعضاء فى فيما يسمى المجمع الانتخابى، وهو نظام فريد للانتخاب ظل صامدا لأكثر من قرنين رغم الدعوات المتكررة لإلغائه.

ووفقا للأرشيف الوطنى الأمريكي، فقد أسس الآباء المؤسسون للولايات المتحدة المجمع الانتخابى فى الدستور، كحل وسط جزئيا بين انتخاب الرئيس بتصويت فى الكونجرس، وانتخاب الرئيس بالتصويت الشعبى للمواطنين المؤهلين. لكن مصطلح "المجمع الانتخابى" أو Electoral College لم يظهر فى الدستور. وتشير المادة الثانية للدستور والتعديل الثانى عشر إلى "الناخبين" وليس إلى المجمع الانتخابى.

وبما أن عملية المجمع الانتخابى جزء من التصميم الأصلى للدستور الأمريكى، فإن تغيير هذا النظام يتطلب تمرير تعديل دستورى.

وقد تغيرت العملية بشكل جوهري من خلال التصديق على التعديل الثانى عشر وتوسيع حقوق التصويت واستخدام الولايات للتصويت الشعبى لتحديد من سيتم تعيينهم كأعضاء ناخبين.



وعلى مدار السنوات، كانت هناك العديد من المقترحات المختلفة لتغيير عملية انتخابات الرئاسة، مثل الانتخاب المباشر على مستوى البلاد من قبل الناخبين المؤهلين. لكن أيا منها لم يتم تمريره عبر الكونجرس وإرساله على الولايات للتصديق عليه كتعديل دستورى. وبموجب الطريقة الأكثر شيوعا لتعديل الدستور، فإن التعديل يجب أن يتم اقتراحه من قبل أغلبية ثلثى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والتصديق عليه من قبل ثلاثة أرباع الولايات.

وتشير المراجع إلى أن أكثر من 700 مقترح تم طرحها على مدار المائتين عاما الماضية فى الكونجرس لإصلاح نظام المجمع الانتخابى أو إلغائه. وكانت هناك مزيد من المقترحات للتعديلات الدستورية على تغيير المجمع الانتخابى أكثر من أي موضوع أخر.

وانتقدت رابطة المحامين الأمريكيين المجمع الانتخاب باعتباره غامضا، وأظهر استطلاعا للرأي أجرته عام 1987 أن 69% من المحامين يفضلون إنهائه. لكن استطلاعات رأى العلماء السياسيين دعمت بقائه، فيما أشارت استطلاعات رأى الجمهور إلى تفضيل إلغائه من قبل أغلبية بـ 58% عام 1967 ، و81% عام 1968 و75% فى عام 1981.

والمجمع الانتخابى، ليس مكانا، بل هو عملية اختبار الأعضاء الناخبين، واجتماعهم حيث يصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس. ويتم عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى من قبل الكونجرس.

ويتكون المجمع من 538 من الناخبين، وللفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح لتأمين أغلبية 270 صوتا. ويمثل كل ولاية فى المجمع الانتخابى نفس عدد من يمثلها فى الكونجرس؛ ناخبا عن كل عضو فى مجلس النواب بالإضافة إلى اثنين لمجلس الشيوخ.

ويخصص لمقاطعة كولومبيا ثلاثة ناخبين، ويتم معاملتها كولاية فى المجمع الانتخابى بموجب التعديل 23 للدستور الأمريكي.