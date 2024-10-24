السيطرة على 3 حرائق متفرقة بسوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على 3 حرائق متفرقة بدائرة الأقسام والمراكز دون حدوث إصابات بشرية، حيث جاءت الحرائق بشقة دائرة قسم أول وأخر بمخبز سياحى بدائرة مركز شرطة ساقلته، والأخير بحظيرة دائرة مركز شرطة طهطا.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج 3 بلاغات متفرقة عن نشوب حريق الأول تنشوب حريق بشقة بقسم أول سوهاج حيث تبين شوب حريق بشقة بالطابق الخامس ملك المدعو ممدوح ع ع ع 50 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع سيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لــم ينتج عــن ذلك ثمــة إصابـــات، وانحصرت التلفيات فى أحتراق بعض الأثاثات بالشقة ومحتويات المطبخ، وبسؤال مالك العقار بمضمون ما سبق، وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي بغرفة النوم، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

جاء البلاغ الثانى بنشوب حريق بمخبز آلي للخبز السياحي بمركز شرطة ساقلته حيث تبين نشوب حريق بمخبز آلي للخبز السياحي خاص أسفل عقار مكون من ثلاثة " ملك المدعو عادل ص ا م 62 سنة عامل ومقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارة إطفاء تم السيطرة علي الحريق وإخماده، لم ينتج عــن ذلك ثمة إصابات.

وإنحصرت التلفيات فى إحتراق " 4 " طاولة خشبية وبسؤال المالك بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز بالمخبز أدي إلي نشوب الحريق ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثالث بنشوب حريق بحظيرة بمركز طهطا حيث تبين نشوب حريق بحظيرة مشيده بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية والبوص ملحقه بمنزل ملك المدعو إبراهيم ح ا ز 72 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده، ولــم ينتج عــن ذلك ثمــة إصابـــات.

بسؤال مالك الحظيرة أفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بالحظيرة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير المحاضر اللازمة وتم العرض على جهات التحقيق المختصة.