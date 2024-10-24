اليوم السابع
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السيطرة على حريق اشتعل بشقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام

الخميس، 24 أكتوبر 2024 01:50 ص
السيطرة على حريق اشتعل بشقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام حريق ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بشقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
تلقى الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في حدائق الأهرام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.
بإجراء التحريات تبين أن الشقة ملك المطرب نادر أبو الليف، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 







حريق بشقة ابو الليف

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