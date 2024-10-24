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الرئيس السيسى ونظيره الجنوب أفريقى يؤكدان الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية

الخميس، 24 أكتوبر 2024 01:22 م
الرئيس السيسى ونظيره الجنوب أفريقى يؤكدان الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقى الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، وذلك على هامش قمة تجمع البريكس، المنعقدة بمدينة قازان بجمهورية روسيا الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثالاً يُحتذى به لما يُمكن إنجازه على المستوى القاري، والاستمرار في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.







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