الأرصاد: نشاط للرياح بأغلب الأنحاء وظهور سحب على السواحل الشمالية الغربية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار نشاط الرياح اليوم على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: كما تظهر بعض السحب على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية تكون معها فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة، لافتة إلى أن الحرارة على القاهرة الكبرى سجلت 24 درجة فى تمام الساعة 11 صباحاً وسرعة الرياح 16 عقدة.

ويشهد اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، طقسا معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 17، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.