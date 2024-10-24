ارتفاع عدد وفيات حادث طريق بسيون دسوق لـ 7

الغربية - مصطفى عادل

ارتفعت، منذ قليل، عدد الوفيات فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل على طريق طنطا بسيون، لـ7 متوفين، كانوا فى طريقهم لحضور مولد سيدى إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق بسيون - دسوق، انتقلت عدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ميكروباص، نتج عنه مصرع 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين بإصابات وجروح متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي من بينهم حالات حرجة، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



