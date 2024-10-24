احتفالية بجامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن بمناسبة اليوم العالمى للعصا البيضاء

محمد صبحى

نظمت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، احتفالية للمكفوفين بمناسبة "اليوم العالمي للعصا البيضاء"، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، وفي إطار البروتوكول المبرم بين الوزارة والجامعة.

حضر الاحتفالية، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي مسؤول ملف الاعاقة بالجامعة والمشرف علي مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، وعدد من الطلاب متحدي الإعاقة وذويهم، وجمع من طلاب الجامعة.

وتستهدف الاحتفالية، دعم ونشر الوعي بحقوق المكفوفين ودمجهم داخل المجتمع وبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد بكيفية التعامل وتقديم المساعدة لهم، وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وأوضح الدكتور أحمد رجب، خلال كلمته، أن مصر هي أول دولة في العالم تُقدر ذوي الاعاقة ولا تفرق بين الكفيف والمبصر، بل تقدم وتوفر لهم كافة أوجه الدعم والتقدير، مشيرًا إلي أن الكثير من الأدباء والشعراء والعازفين كانوا من ذوي الإعاقات البصرية مثل الأديب والمفكر الدكتور طه حسين، وعمار الشريعي، والشاعر أبو العلاء المعري وغيرهم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جدران المعابد والمقابر يوجد بها أشهر لوحة فنية علي الإطلاق وهي " لوحة العازف الكفيف"، وأن ذوي الاعاقة في مصر القديمة وصل منهم الكثير إلي سدة الحكم والدليل علي ذلك أنه وُجد بمقبرة توت عنخ آمون ١٥٠ عصا لان كان لديه إعاقة في قدمه، مؤكدًا أنه يجب علي كل إنسان أن يبحث في ذاته ويعرف أين هو وماذا أعطاه الله من مواهب مختلفة، وأن الإعاقات المختلفة لا تُعيق من تحقيق الأحلام والأمنيات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان المنياوي، أن جامعة القاهرة تمتلك باعًا كبيرًا في الاهتمام بالطلاب من ذوي الهمم على مستوي الادارات المتعاقبة، وأن هذا الاهتمام تضاعف عام 2018 تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، مشيرًة إلي وجود أكثر من ١٥ كلية بالجامعة يلتحق بها طلاب من ذوي الهمم، حيث أصبح المعيار الأساسي لالتحاق هؤلاء الطلاب بالكليات هو مدي تماشي قدراتهم مع البرنامج الذي يلتحقون به وليس لكونهم من متحدي الإعاقة.

وأشارت الدكتورة جيهان المنياوي، إلي الخدمات المختلفة التي يوفرها مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب من ذوي الاعاقة في المجتمع ونشر ثقافة الدمج، وتوفيره للإتاحة الرقمية من خلال أجهزة اللاب توب والتابلت وغيرها، لافتًة إلي أن المركز سوف ينظم العديد من الفعاليات خلال الفترة المُقبلة وهو ما يعكس اهتمام إدارة جامعة القاهرة بطلابها.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الطلاب من ذوي الهمم وتوزيع ٢٣ عصا بيضاء على طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة قد أنشأت مركز "خدمات ودعم ذوي الإعاقة" ومقره المدينة الجامعية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة الأميديست، تم افتتاحه في يناير 2022 بهدف رعاية وتأهيل الطلاب من ذوى القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع الجامعي ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى والطلاب، وتقديم خدمات تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لمتحدي الإعاقة، وإتاحة عدد من مباني الجامعة لاستخداماتهم، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم خدماتهم ، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية فى تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.