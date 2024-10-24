أرقام مرتبطة بواقعة فبركة السحر للاعب مؤمن زكريا بعد حبس المتهمين

كتب إيهاب المهندس ـ سليم على

سطرت محكمة جنح الخليفة برئاسة المستشار خالد محمد ناجي شحاتة، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين في فبركة واقعة السحر الأسود للاعب مؤمن زكريا، بحكمها القاضي بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند إليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح قسم الخليفة.



وتوجد أرقام حول الواقعة منها:

ــ "5000"، يشير لمبلغ الكفالة التى دفعها المتهمين لوقف تنفيذ الحكم.

ــ "100" غرامة كل متهم.

ـ الرقم "5"، ويشير لعدد المتهمين في القضية.

ـ الرقم "3"، ويشير لعدد الجلسات التي نظرتها المحكمة في الدعوي.

ــ "2"، ويشير لعدد الشهود في القضية.

واستهلت المحكمة حيثياتها في الدعوي: الاصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من اي دليل أو قرينة يرتاح إليها وأن المحكمة اطمأن وجدانها لما جاء من دلائل في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا.

وجاء في حيثيات الحكم: أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصلاحيتها لحمل لواء الإدانة وكان ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها عدا المتهم حكيم رمضان محمد الذي تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة وكانت المحكمة تطمئن ويسكن في وجدانها صلاحية الأدلة في الدعوى والمتمثلة في أقوال المجني عليه مؤمن زكريا وكلا من زوجته وابن خالتها كشهود في الدعوى وما ورد بتقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث.